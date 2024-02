Пара приехала в театр "Долби", что в Лос-Анджелесе на премьеру фильма Дженнифер Лопес "Это я...сейчас: История любви", пишет Fashion 24.

Образ Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Певица выбрала для себя эффектное платье Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2022/23. Этот наряд относится к свадебной коллекции. Платье состояло из бархатного боди с открытыми плечами и разрезом в зоне декольте. Сверху платье дополнила длинная юбка из черной прозрачной сетки, которая была украшена стразами, камнями и отшитыми знаками Зодиака.

Аутфит знаменитости дополнили черные бархатные перчатки и минималистичный атласный клатч. Певица распустила волосы и довершила выход ценными серьгами. Визажисты, как всегда, сделали насыщенный макияж. Бен Аффлек надел темно-синий костюм с белой рубашкой и черным галстуком.



Роскошный образ Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото Getty Images

Что известно о новой киноленте с Джей Ло

Кинолента 2024 года "Это я сейчас....: История любви" рассказывает, что именно вдохновило Дженнифер Лопес написать музыкальный альбом "This Is Me...Now", который является продолжением альбома 2002 года "This Is Me...Then".

В 2022 году в свет вышел биографический фильм о Дженнифер Лопес "Шоу только начинается", который рассказал, как тщательно ее команда готовилась к Супербоулу и как на самом деле выкладывается на сцене певица.

"Это я сейчас...: История любви": смотрите трейлер фильма онлайн