Принц Гаррі та Меган Маркл завітали на вечерю, яку влаштували для майбутніх учасників Ігор Нескорених. Ітерація конкурсу для військовослужбовців і ветеранів 2025 року відбудеться через рік у Вістлері та Ванкувері.

Читайте також Жінка на мільйон: Дженніфер Лопес вразила образом в комбінезоні та кепці

Образ Меган Маркл та принца Гаррі

Принц Гаррі завітав на вечерю в чорному костюмі та білій сорочці, а от Меган Маркл одягнула розкішну сукню. Знаменитість обрала для себе сукню від бренду Greta Constantine оливкового кольору.

Сукня мінімалістичного крою оголювала плечі та мала максі довжину. Фасон сукні візуально видовжує силует та підкреслював струнку талію Меган Маркл. Плаття, яке обрала для себе дружина принца Гаррі, коштує 1650 доларів.

Та найцікавішим доповненням до образу стали браслети. Меган Маркл обрала для себе найвідоміший золотий браслет Love від Cartier за 6300 доларів. Також вона одягнула тенісний браслет з діамантів, який коштує 5500 доларів. Загалом ціна браслетів разом складає майже 12 тисяч доларів.

Образ Меган Маркл доповнила зібраним пучком, а візажисти підкреслили бездоганний образ насиченим макіяжем.