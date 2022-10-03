Меган Фокс изменила цвет волос и одела платье от украинского бренда: роскошный выход
Источник:инстаграмм Меган Фокс
Знаменитая американская актриса Меган Фокс поразила поклонников своим новым взрывным образом. Звезда "Трансформеров" изменила цвет волос и одела платье от украинского бренда.
Чаще Меган Фокс попадает в объективы папарацци вместе со своим женихом Колсоном Бейкером. Эпатажный музыкант обожает экстраординарный наряд, так что Меган в паре с ним также довольно часто экспериментирует со стилем.
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Воспалительная брюнетка недавно изменила свой цвет волос и перекрасилась в платиновую блондинку, а ее любимый уже продолжительный период носит розовые волосы.
Влюбленная пара прибыла на Неделю моды в Париже в роскошном аутфите. Меган Фокс вышла в свет в эффектном джинсовом платье на бретельках и змейке от украинского бренда Natasha Zinko. Стоит такое платье на сайте 32 тысяч гривен.
Образ актриса дополнила длинным денимовым пальто с перьями, джинсовыми сапогами на каблуке и сумкой, выполненной также из джинсового материала от бренда Yuzefi.
Знаменитость распустила свои длинные волосы и, как всегда, нанесла роскошный макияж с акцентом на черные глаза и коричневые губы. Певец Machine Gun Kelly был одет в кожаные брюки, черные ботинки и розовый жилет на голое тело. Его аутфит дополняли розовые очки.
Роскошный выход Меган Фокс / Фото с Instagram
Роскошный выход Меган Фокс / Фото с Instagram
Какие знаменитости одевают наряды от украинских брендов
Леонни Ганне появилась на Венецианском кинофестивале в роскошном платье. Блоггерша, активно поддерживающая Украину с первых дней войны, одела платье от бренда Milla Nova.
Британская супермодель и модельер Кейт Мосс прогулялась в Лондоне в льняном платье от бренда киевлянки Виты Кин.
31-летняя британская певица Рита Ора выступила на фестивале Zürich Openair в платье от украинского дизайнера Ивана Фролова.
Американская певица Гвен Стефани примерила на себе роскошное платье от украинской дизайнера Светланы Бевзы.