Чаще Меган Фокс попадает в объективы папарацци вместе со своим женихом Колсоном Бейкером. Эпатажный музыкант обожает экстраординарный наряд, так что Меган в паре с ним также довольно часто экспериментирует со стилем.

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Воспалительная брюнетка недавно изменила свой цвет волос и перекрасилась в платиновую блондинку, а ее любимый уже продолжительный период носит розовые волосы.

Влюбленная пара прибыла на Неделю моды в Париже в роскошном аутфите. Меган Фокс вышла в свет в эффектном джинсовом платье на бретельках и змейке от украинского бренда Natasha Zinko. Стоит такое платье на сайте 32 тысяч гривен.

Образ актриса дополнила длинным денимовым пальто с перьями, джинсовыми сапогами на каблуке и сумкой, выполненной также из джинсового материала от бренда Yuzefi.

Знаменитость распустила свои длинные волосы и, как всегда, нанесла роскошный макияж с акцентом на черные глаза и коричневые губы. Певец Machine Gun Kelly был одет в кожаные брюки, черные ботинки и розовый жилет на голое тело. Его аутфит дополняли розовые очки.



Роскошный выход Меган Фокс / Фото с Instagram



Роскошный выход Меган Фокс / Фото с Instagram

Какие знаменитости одевают наряды от украинских брендов

Леонни Ганне появилась на Венецианском кинофестивале в роскошном платье. Блоггерша, активно поддерживающая Украину с первых дней войны, одела платье от бренда Milla Nova.

Британская супермодель и модельер Кейт Мосс прогулялась в Лондоне в льняном платье от бренда киевлянки Виты Кин.

31-летняя британская певица Рита Ора выступила на фестивале Zürich Openair в платье от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Американская певица Гвен Стефани примерила на себе роскошное платье от украинской дизайнера Светланы Бевзы.