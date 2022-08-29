Украинские дизайнеры покоряют своим безупречным нарядом весь мир. Бренд Bevza поделился на своей инстаграм-странице радостной новостью – платье их марки одела знаменитая певица Гвен Стефани.

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Звезда примеряла платье не просто так, а для съемок в глянце Luisa Via Roma Magazine. Роскошная знаменитость позировала в украинском наряде для сентябрьского номера.

Для съемок в издании Гвен Стефани выбрала темно-чернильное платье-русалку, украшенное изысканным бра. Сверху блондинка накинула на плечо черную шубку. Стилисты выпрямили белые волосы звезды, а визажисты нанесли роскошный макияж.



Гвен Стефани в роскошном платье / Фото с Instagram Bevza

Гвен Стефани позировала изданию Luisa Via Roma Magazine украинской фотографе Юлии Горбаченко. На своей личной странице в инстаграмме знаменитость опубликовала несколько эффектных кадров по новой фотосессии.

Украинский бренд Bevza является одним из самых узнаваемых в мире имен украинской индустрии моды, а также одним из самых успешных украинских брендов.

Дизайнер Светлана Бевза уже несколько лет подряд представляет свои коллекции в Нью-Йорке на Неделе моды. Ее наряды носят Мэй Маск, Эмили Ратажковски, Белла Хадид, Эмма Уотсон и многие другие знаменитости.