Українські дизайнери підкорюють своїм бездоганним вбранням увесь світ. Бренд Bevza поділився на своїй інстаграм-сторінці радісною новиною – сукню їхньої марки одягнула знаменита співачка Гвен Стефані.

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Зірка приміряла сукню не просто так, а для зйомок у глянці Luisa Via Roma Magazine. Розкішна знаменитість позувала в українському вбранні для вересневого номера.

Для зйомок у виданні Гвен Стефані обрала темно-чорнильну сукню-русалку, яка оздоблена вишуканим бра. Зверху білявка накинула на плече чорну шубку. Стилісти випрямили біле волосся зірки, а візажисти нанесли розкішний макіяж.



Гвен Стефані у розкішній сукні / Фото з Instagram Bevza

Гвен Стефані позувала виданню Luisa Via Roma Magazine українській фотографині Юлії Горбаченко. На своїй особистій сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала кілька ефектних кадрів з нової фотосесії.

Український бренд Bevza є одним із найбільш пізнаваних у світі імен української індустрії моди, а також одним із найуспішніших українських брендів.

Дизайнерка Світлана Бевза вже кілька років поспіль представляє свої колекції у Нью-Йорку на Тижні моди. Її вбрання носить Мей Маск, Емілі Ратажковскі, Белла Хадід, Емма Вотсон та багато інших знаменитостей.