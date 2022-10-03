Найчастіше Меган Фокс потрапляє в об’єктиви папараці разом зі своїм нареченим Колсоном Бейкером. Епатажний музикант обожнює екстраординарне вбрання, тож Меган в парі з ним також досить часто експериментує зі стилем.

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Запальна брюнетка нещодавно змінила свій колір волосся та перефарбувалася у платинову блондинку, а її коханий вже тривалий період носить рожеве волосся.

Закохана пара прибула на Тиждень моди в Парижі в розкішному аутфіті. Меган Фокс вийшла у світ в ефектній джинсовій сукні на бретельках та змійці від українського бренду Natasha Zinko. Коштує така сукня на сайті 32 тисячі гривень.

Образ акторка доповнила довгим денімовим пальтом з пір’ям, джинсовими чоботами на підборах та сумкою, виконаною також з джинсового матеріалу від бренду Yuzefi.

Знаменитість розпустила своє довге волосся та, як завжди, нанесла розкішний макіяж з акцентом на чорні очі та коричневі губи. Співак Machine Gun Kelly був одягнений в шкіряні штани, чорні черевики та рожеву жилетку на голе тіло. Його аутфіт доповнювали рожеві окуляри.



Розкішний вихід Меган Фокс / Фото з Instagram



Розкішний вихід Меган Фокс / Фото з Instagram

Які знаменитості одягають вбрання від українських брендів

Леонні Ганне з’явилася на Венеційському кінофестивалі у розкішній сукні. Блогерка, яка активно підтримує Україну з перших днів війни, одягнула сукню від бренду Milla Nova.

Британська супермодель і модельєрка Кейт Мосс прогулялася у Лондоні в лляній сукні від бренду киянки Віти Кін.

31-річна британська співачка Ріта Ора виступила на фестивалі Zürich Openair у сукні від українського дизайнера Івана Фролова.

Американська співачка Гвен Стефані приміряла на собі розкішну сукню від української дизайнерки Світлани Бевзи.