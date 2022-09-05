Леони Ганне является одной из самых влиятельных инфлюэнсерш мира. Ее приглашают на Недели моды, а недавно лидеров мнений начали приглашать на знаменитые кинофестивали.

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Знаменитая стритстайл-звезда Леони Ганне очень тщательно готовится к своим светским выходам. Блондинка символически выбрала для выхода на красную дорожку Венецианского кинофестиваля роскошное платье от украинского бренда Milla Nova.

Леони одела роскошное длинное платье-бюстье бежевого цвета, усеянное пайетками. Верх платья был украшен немалым вырезом, а низ платья дополнен небольшим шлейфом.

Немка дополнила образ бежевыми босоножками на каблуке с блестками и крохотной золотистой сумочкой. Белокурые волосы она выпрямила и дополнила аутфит ювелирными украшениями от бренда Pomellato. Визажисты сделали для блоггерши роскошный макияж с акцентом на черных глазах и коричневых губах.

В таком безупречном образе Леони Ганне посетила премьеру фильма "Аргентина, 1985".



Леони Ганне в платье Milla Nova / Фото с Instagram



Леони Ганне в платье Milla Nova / Фото с Instagram



Леони Ганне в платье Milla Nova / Фото с Instagram



Леони Ганне в платье Milla Nova / Фото с Instagram



Леони Ганне в платье Milla Nova / Фото с Instagram

Как Леони Ганне поддерживает Украину

В первый день войны Леони Ганне поддержала Украину. Она рассказала, что ее бойфренд Алекс Галиевский – украинец, с родителями в маленьком возрасте переехавший в Германию.

Через несколько дней инфлюэнсерика с 4-миллионной аудиторией пришла на модный показ в Милане в цветах украинского флага. На одной из фотографий она сложила сердце из рук, выражая свою поддержку Украине.

В своем инстаграмм-сторезе фешиониста рассказала, что у нее разбито сердце, после того, как она увидела разрушенный дом рашистами родителей Алекса, которые родом из Украины.

Леони Ганне неоднократно одевала сине-желтые образы в поддержку Украины и поддерживала весь украинский народ и наших дизайнеров, наряды которых она довольно часто одевает.