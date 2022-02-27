В Милане продолжаются последние дни Недели моды. Модная блогер Леони Ханна там находится все дни, впрочем, она не игнорирует войну в Украине, которую начали российские оккупанты.

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Ранее трендсеттер уже рассказывала, что ей очень больно за украинский народ, ведь ее бойфренд Алекс Галиевский родом из Украины, здесь прожили его родители, и даже несмотря на то, что он в маленьком возрасте переехал в Германию, Украина все равно остается для него родным государством, в котором он родился.

Инфлюенсер с 4-миллионной аудиторией в инстаграме, поделилась модным образом, в котором она прогулялась по улицам Милана и пришла на модный показ.

Модница надела синий брючній костюм, который дополнила желтыми сапогами с острым носком и желтой сумкой. На одной из фотографий она сложила сердце из рук, выражая свою поддержку Украине.

В своей заметке стритстайл-звезда написала, что она в Милане, но ее сердце с Украиной. Немка отметила, что не помнит, когда в последний раз чувствовала себя такой грустной и беспомощной и заявила, что ее мысли, сердце и молитвы с Украиной.



Леони Ханна в сине-желтом образе / Фото из инстаграма



Леони Ханна в сине-желтом образе / Фото из инстаграма

Также Леони Ханна опубликовала в своем инстаграм-сторис сообщение для своих поклонников, которые обвиняют ее в том, что она посещает модные показы. Она объяснила, что для нее освещение фотографий и видеороликов с показов – работа, но она постоянно держит связь с родственниками Алекса, которые живут в Украине и помогают всем, чем могут.

"Я видела много гневных комментариев на свой и другие профили влиятельных лиц моды. Имейте в виду, что мы чувствуем себя беспомощными и глубоко расстроенными. Неделя моды для меня – одна из самых больших частей работы, публикации с шоу – моя работа. Это не значит, что я не думаю о том, что я могу сделать, чтобы помочь. Я думаю об этом каждую секунду, каждый день. Я желаю всем и Украине, чтобы мы как можно быстрее проснулись от этого страшного сна. Но, пожалуйста, давайте не нападать друг на друга в то время, когда мы должны оставаться сильными и едиными, вместе мы один мир и то, что происходит в Украине, это ужас – угроза каждому из нас. Поэтому мы должны смотреть еще больше друг для друга в такие времена. Я в Милане, но мое сердце, мысли и молитвы с Украиной", – написала Леони Ханна.