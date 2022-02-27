У Мілані тривають останні дні Тижня моди. Модна блогерка Леоні Ганне там перебуває всі дні, втім вона не ігнорує війну в Україні, яку розпочали російські окупанти.

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Раніше трендсеттерка вже розповідала, що їй дуже боляче за український народ, адже її бойфренд Алекс Галієвський родом з України, тут прожили його батьки, і навіть попри те, що він в маленькому віці переїхав до Німеччини, Україна – все одно залишається для нього рідною державою, в якій він народився.

Інфлюенсерка з 4-мільйонною аудиторією в інстаграмі, поділилася модним образом, в якому вона прогулялася вулицями Мілана та прийшла на модний показ.

Модниця одягнула синій штанний костюм, який доповнила жовтими чоботами з гострим носком та жовтою сумкою. На одній зі світлин вона склала серце з рук, висловлюючи свою підтримку Україні.

У своєму дописі стрітстайл-зірка написала, що вона у Мілані, але її серце з Україною. Німкеня зазначила, що не пам’ятає, коли востаннє відчувала себе такою сумною та безпорадною та заявила, що її думки, серце та молитви з Україною.



Леоні Ганне в синьо-жовтому образі / Фото з інстаграму



Леоні Ганне в синьо-жовтому образі / Фото з інстаграму

Також Леоні Ганне опублікувала у своєму інстаграм-сторіз повідомлення для своїх прихильників, які звинувачують її в тому, що вона відвідує модні покази. Вона пояснила, що для неї висвітлювання світлин та відеороликів з показів – робота, але вона постійно тримає зв’язок з родичами Алекса, які живуть в Україні та допомагають всім, чим можуть.

"Я бачила багато гнівних коментарів на свій та інші профілі впливових осіб моди. Майте на увазі, що ми відчуваємо себе безпорадними та глибоко засмученими. Тиждень моди для мене є однією з найбільших частин роботи, публікації з шоу – це моя робота. Це не означає, що я не думаю про те, що я можу зробити, аби допомогти. Я думаю про це кожну секунду, кожен день. Я бажаю всім та Україні, аби ми якнайшвидше прокинулися від цього страшного сну. Але, будь ласка, давайте не нападати один на одного в той час, коли ми повинні залишатися сильними та єдиними разом ми один світ і те, що відбувається в Україні, це жах – загроза кожному з нас. Тож ми повинні дивитися ще більше один для одного в такі часи. Я в Мілані, але моє серце, думки і молитви з Україною", – написала Леоні Ганне.