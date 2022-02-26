Увесь цивілізований світ разом з нами. Світові знаменитості не припиняють висловлювати підтримку та закликають боротися з агресором.

До теми "Моє серце з усіма вами, Україно": модель Ельза Госк відрегувала на російську агресію

Знаменита світська левиця Кім Кардашян у своїй соціальній мережі написала, що "молиться за Україну", її сестра – Хлої опублікувала допис про важливість зупинення війни. Їхня молодша сестра Кайлі Дженнер після злощасної атаки російських військ на наші землі зазначила, що її думки та молитви зараз з Україною.

Кайлі Дженнер – 314 мільйонів підписників

"Господи, бережи народ України. Мої думки і молитви з вами", – написала коротке звернення Кайлі Дженнер.



Сестри Кардашян підтримують українців / Фото з інстаграм-сторіз

Кім Кардашян – 288 мільйонів підписників

Світська левиця опублікувала у своєму інстаграм-сторіз український прапор з надписом "Молимося за Україну". Також знаменитість запостила допис з перевіреними джерелами, які передають достовірну інформацію щодо війни Росії проти України.



Сестри Кардашян підтримують українців / Фото з інстаграм-сторіз



Сестри Кардашян підтримують українців / Фото з інстаграм-сторіз

Хлої Кардашян – 222 мільйони підписників

Сестра знаменитих сестер Хлої Кардашян опублікувала розгорнутий інстаграм-сторіз.

"Я молюся за людей з України. Я молюся за дітей. Я молюся за народ України. Я молюся за дітей, які ніколи не повинні пізнати біль і страх. Сьогодні я думаю про те, як живуть діти в цей момент. Багато вас залишили своїх рідних. Моє серце розбивається на багато частин. Я не можу собі уявити, як це тікати з дому від своєї родини і залишити всіх, кого я люблю. Я молюся за людей, які не мають права вибору. Нехай Бог дасть вам сили і оберігає вас. Це жахлива війна. Молюся за батьків, матерів, за родини, за військових та невинних людей, які гинуть. Війні на нашій планеті не місце", – написала Хлої.



Сестри Кардашян підтримують українців / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що Україну також підтримали й інші сестри. У своїх соціальних мережах Кортні Кардашян і Кендал Дженнер висловили свої співчуття стосовно нападу російських військ на українську територію.