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К теме "Мое сердце со всеми вами, Украина": модель Эльза Госк отреагировала на российскую агрессию

Знаменитая светская львица Ким Кардашян в своей социальной сети написала, что "молится за Украину", ее сестра Хлои опубликовала сообщение о важности остановки войны. Их младшая сестра Кайли Дженнер после злополучной атаки российских войск на наши земли отметила, что ее мысли и молитвы сейчас с Украиной.

Кайли Дженнер – 314 миллионов подписчиков

"Господи, храни народ Украины. Мои мысли и молитвы с вами", – написала краткое обращение Кайли Дженнер.



Сестры Кардашян поддерживают украинцев / Фото из инстаграм-сторез

Ким Кардашян – 288 миллионов подписчиков

Светская львица опубликовала в своем инстаграм-сторис украинский флаг с надписью "Молимся за Украину". Также знаменитость запостила сообщение с проверенными источниками, передающими достоверную информацию о войне России против Украины.



Сестры Кардашян поддерживают украинцев / Фото из инстаграм-сторез



Сестры Кардашян поддерживают украинцев / Фото из инстаграм-сторез

Хлои Кардашян – 222 миллиона подписчиков

Хлои Кардашян опубликовала развернутый инстаграмм-сторис.

"Я молюсь о людях из Украины. Я молюсь о детях. Я молюсь о народе Украины. Я молюсь о детях, которые никогда не должны узнать боль и страх. Сегодня я думаю о том, как живут дети в этот момент. Многие из вас оставили своих родн ых . Мое сердце разбивается на многие части. Я не могу себе представить, как это бежать из дома от своей семьи и оставить всех, кого я люблю. Я молюсь за людей, которые не имеют права выбора. Это ужасная война. Молюсь за родителей, матерей, за семьи, за военных и невинных людей, которые погибают. Войне на нашей планете не место", – написала Хлои.



Сестры Кардашян поддерживают украинцев / Фото из инстаграм-сторез