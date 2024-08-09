Маша Ефросинина залюбовала образом в жакете и брюках палаццо: очаровательные фото

Телеведущая Маша Ефросинина тщательно подходит к выбору наряда во время важных событий или выступлений. Она любит элегантную одежду, поэтому придерживается своих предпочтений даже во время прогулок.

Знаменитость совершила модный выход в Киеве и решила поделиться фотографиями со своими подписчиками. Маша Ефросинина разбирается в моде, поэтому всегда составляет для себя стильные аутфиты. На этот раз она продемонстрировала наряд из базового гардероба, который умело соединила между собой.

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Красивый look Маши Ефросининой

Телеведущая надела черную майку с глубоким декольте, которая подчеркивала ее бюст и дополнила серым классическим жакетом. Низ Ефросинина довершила черными брюками палаццо и лакированными босоножками.

Она зачесала волосы в хвост и добавила последние штрихи образа благодаря массивным золотистым серьгам, солнцезащитным очкам "кошачий глаз" и коричневой сумке Saddle bag от Dior, которая стоит более 4 тысяч долларов.

В гардеробе телеведущей есть немало брендовой одежды от украинских и иностранных брендов. Также Маша Ефросинина имеет много сумок от люксовых марок и ценные украшения от знаменитого ювелирного бренда Cartier.

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