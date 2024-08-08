Блейк Лайвли снялась в фотосессии в роли гламурной воровки драгоценностей в костюме кошки. Перед камерой фотографа знаменитость позировала в черном комбинезоне, туфлях на каблуках, головном уборе и солнцезащитных очках.

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Антураж в студии имел вид ночного города, а Блейк держала в руках рюкзак с большим количеством драгоценностей. Среди них было ожерелье Cartier с рубинами и бриллиантами, которое подарил Тейлор ее тогдашний муж Майк Тодд в 1957 году.



Блейк Лайвли в образе кошки / Фото People

Ожерелье, браслет и серьги были подарены знаменитости во время отпуска на юге Франции. В сети есть даже видеоролик, на котором Тейлор надевает украшения, а тогда целует мужа. На момент съемок видео, актриса была беременна их единственным ребенком.

В 1957 году Тейлор вышла замуж за Тодда, но через год он погиб в авиакатастрофе, оставив актрису вдовой в 26 лет. После его смерти драгоценности Cartier стали последней памятью их трагической истории любви.

Драгоценности продали на аукционе Christie's Elizabeth Taylor в 2011 году за почти 4 миллиона долларов.



Элизабет Тейлор и Майк Тодд / Фото Getty Images

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