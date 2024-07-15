Беременная Марго Робби появилась в необычном платье на Уимблдоне в Лондоне: эффектный выход
Источник:Elle
Голливудская актриса Марго Робби вместе с мужем Томом Акерли посетила в Великобритании Уимблдонский теннисный чемпионат. Для своего выхода знаменитость выбрала платье в гороховый принт.
Австралийская актриса не объявляла официально о своей беременности, но уже совершила второй светский выход. Впервые папарацци застали ее в Италии. Марго Робби беременна впервые, поэтому в ожидании рождения первенца.
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Марго Робби на Уимблдоне
34-летняя актриса надела драпированное асимметричное платье белого цвета в горошек от бренда Alaïa. Платье было украшено шарфом на одном рукаве, который добавлял наряду интересности.
Свой образ она дополнила черными мюлями на танкетке с открытыми пальцами. Марго также выбрала для себя узкую сумку молочного цвета с черными вставками от Alaïa. Знаменитость распустила волосы и надела черные солнцезащитные очки.
Красивый образ Марго Робби / Фото Getty Images
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