Звезды реалити-шоу прилетели на свадьбу сына самого богатого человека Азии Мукеша Амбани, который женился на дочери одного из самых богатых людей Индии Радике Мерчанта.

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Праздник длился несколько дней, а среди гостей было множество известных людей, среди которых оказались две сестры Кардашян. На самую богатую свадьбу семьи потратили 600 миллионов долларов, поэтому на такое королевское празднование Хлои и Ким решили надеть роскошные сари с драгоценными камнями.

Образы Ким и Хлои Кардашян

Инфлюенсеры демонстрировали трижды индийские аутфиты и примеряли различные сари и украшения к ним. Ким Кардашян поделилась с подписчиками, очевидно, своим любимым образом и показала наряд в красном сари.

Аутфит состоял из топа на бретельках, который открывал пышную грудь Ким. Он был украшен бахромой. Низ дополняла юбка длины макси красного цвета. Образ дополняла ткань, которая характерна для сари. Наряд дополняли расшитые вручную камни красного цвета.

Ким распустила волосы и уложила их в кудри, а на голову надела украшение, которое спадало на лоб. На шею знаменитость примерила кількаярусное колье и довершила look браслетом на руке.

Хлои Кардашян выбрала для себя наряд несколько скромнее. Ее образ тоже состоял из топа, который дополняли рукава. Верх был расшит разнообразными камнями и жемчугом коричневого цвета. На низ знаменитость надела юбку-рыбку макси бежевого цвета с расшитыми растениями.

Образ инфлюенсерки также дополняла ткань с металлической вставкой посередине. Довершить аутфит Хлои решила с помощью сумки-корзинки. Американка тоже уложила волосы в волны, довершив украшением на лбу. Знаменитость выбрала для себя колье на всю шею.

Обе красавицы имели безупречные макияжи, которые подчеркивали их красоту и неописуемые наряды в индийской эстетике.

Кроме того, Ким опубликовала еще один образ в своем инстаграме, представ на кадрах в красном переплетенном топе и юбке. Наряд был украшен тканью, которая покрывала ее волосы, а образ довершало украшение из изумрудного объемного камня на лбу.

Свадьба детей миллионеров состоялась в конференц-центре Jio World, в 27-этажной резиденции Амбани, которая располагает тремя вертолетными площадками, собственным бальным залом и кинотеатром на 50 мест.