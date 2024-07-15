Кэтти Перри недавно анонсировала выход шестого студийного альбома под названием "143". Для релиза будущей пластинки певица снялась в фотосессии, выбрав для себя образ в светло-розовых оттенках.
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Украинский бренд Cultnaked уже давно завоевал популярность известных знаменитостей. Вещи от Мэри Фуртас надевали Меган Фокс, Кендалл Дженнер, Марго Робби, Кьяра Ферраньи и многие другие. Теперь наряд от нашего дизайнера решила примерить Кэти Перри.
Образ Кэтти Перри
Певица примерила на себе топ с капюшоном созданный из сетки с мерцающими камешками. Айтем Diva Stardust светло-розового цвета стоит на сайте бренда более 600 евро.
К нему Кэти Перри подобрала розовые брюки-карго с объемными карманами. Исполнительница распустила длинные волосы и позировала в фотостудии на сиреневом фоне.
Какие знаменитости носят украинские бренды
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