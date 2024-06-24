Каждую неделю наряды от украинских брендов примеряют на себе немало известных звезд. На этот раз появлением в платье от украинского бренда удивила Леди Гага.

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Леди Гага в платье от украинского бренда

Певица надела розовое платье из шелкового атласа, которое состояло из короткого варианта платья и длинного халата, который прикрывал платье. Наряд украшали розовые перья. Асимметричными были у рукава. Одну руку дополнял ниспадающий шелк со страусовыми перьями, другая рука была без рукава.

Известно, что к созданию платья присоединился стилист певицы Том Иребаут. Благодаря сотрудничеству со стилистом команде ателье удалось создать кастомное платье всего за 4 дня. Такое платье является единственным и пошито исключительно для Леди Гаги.

Образ певица на концерте дополнила черными капронами в сетку и собранной прической в пучок. Сверху звезда надела обруч с перьями.

Наряды от украинского бренда SANTA есть в гардеробе немецкого блогера Леони Ханне, итальянского инфлюенсера Кьяры Ферраньи, американской певицы Дженнифер Лопес, бразильской модели Алессандры Амбросио и многих других звезд.