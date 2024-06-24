Кожного тижня вбрання від українських брендів приміряють на собі чимало відомих зірок. Цього разу появою в сукні від українського бренду здивувала Леді Гага.

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Леді Гага в сукні від українського бренду

Співачка одягнула рожеву сукню з шовкового атласу, яка складалася з короткого варіанту сукні та довгого халата, який прикривав плаття. Вбрання оздоблювало рожеве пір’я. Асиметричними були у рукава. Одну руку доповнював спадаючий шовк зі страусовим пір’ям, інша рука була без рукава.

Відомо, що до створення сукні долучився стиліст співачки Том Іребаут. Завдяки співпраці зі стилістом команді ательє вдалося створити кастомну сукню всього за 4 дні. Така сукня є єдиною та пошита виключно для Леді Гаги.

Образ співачка на концерті доповнила чорними капронами в сітку та зібраною зачіскою в пучок. Зверху зірка одягнула обруч з пір’ям.

Вбрання від українського бренду SANTA є в гардеробі німецької блогерки Леоні Ганне, італійської інфлюенсерки К’яри Ферраньї, американської співачки Дженніфер Лопес, бразильської моделі Алессандри Амбросіо та багатьох інших зірок.