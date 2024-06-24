Модель вагітна від чоловіка, співака Джастіна Бібера, з яким одружена з 2018 року. Гейлі Бібер за вихідні вже встигла продемонструвати ефектний образ у мереживному прозорому боді, а згодом вийшла в красивому монохромному аутфіті.

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Вагітний образ Гейлі Бібер

Новий вихід модель продемонструвала під час свого приїзду в Нью-Йорк. 27-річна засновниця Rhode Skin потрапила в об’єктиви папараці, оскільки з’явилася на відкритті власного магазину косметики в елітному районі Сохо.

Красуня приміряла на собі образ бізнеследі, який складався з довгої обтислої сукні бежевого кольору та жакета оверсайз з масивними плечиками. Гейлі Бібер любить речі більші на кілька розмірів, тож завжди демонструє образи з такими великими елементами гардероба.

Знаменитість зібрала волосся в пучок та доповнила look жовтими туфлями на підборах та кремовою сумкою. Серед аксесуарів Гейлі зробила ставку на сонцезахисні окуляри коричневого кольору та золотисті сережки-краплі.



Неймовірний образ Гейлі Бібер / Фото Getty Images

Пізніше ввечері, Гейлі Бібер одягнула кремову сукню з асиметрією, яку поєднала з білими туфлями на підборах з квадратним носком. Схоже, за час вагітності манекенниці нас чекає багато красивих та неповторних виходів.