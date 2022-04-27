Украинские бренды не только поднимают нашу экономику, но и помогают защитникам и всем людям, пострадавшим в результате войны. Все чаще в сети можно встретить оригинальные изделия, от разнообразия которых просто разбегаются глаза.

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Мировые тренды определяются после показа коллекций всех брендов на Неделях моды, впрочем, сейчас украинцы влюблены в один-единственный тренд – носить сине-желтые вещи с украинской символикой. Как никогда, мы гордимся тем, что родились в Украине и являются украинцами, поэтому одежда в цвет национального флага или с нашей символикой – самая желанная вещь в гардеробе.

Худые и свитшоты уже давно не ассоциируются исключительно со спортивным стилем. Их достаточно легко вписать в повседневный гардероб и носить с джинсами и джогерами.