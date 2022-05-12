Во время войны бренд Vika Adamskaya создал патриотическую коллекцию нарядов в цветах украинского флага. В кардигане от украинского бренда на матче "Легия – Динамо" в Польше появилась Тина Кароль.

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Теперь бренд харьковской дизайнера посвятил новую капсульную коллекцию украинским городам-героям. В капсулу Hero Cities вошли все украинские города с годом своего основания.

Новая капсула посвящена городам-героям и тем локациям, которые уже знают Анджелина Джоли, Борис Джонсон и Шон Пенн, и которые после победы будут принимать миллионы туристов, угощать их кофе, очаруют красотой и цветом каштанов, звуками народных песен и Днепра ревущего, площади Свободы и Победы,

– говорится в сообщении бренда.

Команда бренда родом из Харькова, впрочем, душой и сердцем с городами со всей страны, ведь по их словам, «города счастливых людей – это все без исключения города Украины».

"А пока, верим в ВСУ, работаем для улучшения экономики Украины, и благодарим вас за поддержку и ваши заказы. Вместе мы сила! Потому что нам есть ради чего бороться. Локация имеет значение", – отмечает команда бренда.

Основательница бренда Виктория Адамская уже опубликовала несколько фотографий с футболками "Lviv" и "Kharkiv" и описала особую личную историю, связанную у нее с этим городом.

Футболка "Lviv"

"Лев! С ним у нас давняя и совсем особая любовь, имя моего сына и города героя - культурной столицы Украины. Город, который всегда любили за хорошую архитектуру, вкусный кофе, шоколад и плетки, в такое сложное время стал домом для большого количества украинцев. Здесь они нашли временное убежище, тепло и уют. А для модной индустрии - Львов стал культурной меккой. Местом, где снова хочется жить, творить, одевать красивые вещи, любить", - написала дизайнер.

Футболка "Каркив"

"Город моего сердца, мой родной Харьков. Этот город с ароматом свободы и свежих круассанов. В тихие времена баловал гостей и жителей города своими уютными зелеными парками, теплыми террасами и вкусным какао. Заряжал детским смехом и вдохновлял разговорами молодых матерей, которые часами прогуливались в старинных улиц и громко делились мечтами о светлом будущем. В настоящее время мужественно держит оборону, мой настоящий герой.