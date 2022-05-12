Під час війни бренд Vika Adamskaya створив патріотичну колекцію вбрання в кольорах українського прапора. У кардигані від українського бренду на матчі "Легія – Динамо" у Польщі з’явилася Тіна Кароль.

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Тепер бренд харківської дизайнерки присвятив нову капсульну колекцію українським містам-героям. До капсули "Hero Cities" увійшли всі українські міста з роком свого заснування.

Нова капсула присвячена містам-героям, та тим локаціям, які вже знають Анджеліна Джолі, Боріс Джонсон та Шон Пенн, та, які після перемоги прийматимуть мільйони туристів, пригощатимуть їх кавою, зачарують красою та цвітом каштанів, звуками народних пісень та Дніпра ревучого, покажуть площі Свободи та Перемоги,

– йдеться в дописі бренду.

Команда бренду родом з Харкова, втім душею та серцем з містами зі всієї країни, адже за їхніми словами, «міста щасливих людей – це всі без виключення міста України».

"А поки що, віримо у ЗСУ, працюємо задля покращення економіки України, та дякуємо вам за підтримку та ваші замовлення. Разом ми сила! Бо нам є заради чого боротися. Локація має значення", – зазначає команда бренду.

Засновниця бренду Вікторія Адамська вже опублікувала у себе кілька світлин з футболками "Lviv" і "Kharkiv" та описала особливу особисту історію, що пов’язана в неї з цим містом.

Футболка "Lviv"

"Лев! З ним у нас давнє і зовсім особливе кохання, ім'я мого сина та міста героя - культурної столиці України. Місто, яке завжди любили за гарну архітектуру, смачну каву, шоколад та пляцки, у такий складний час стало домівкою для великої кількості українців. Тут вони знайшли тимчасовий прихисток, тепло та затишок. А для модної індустрії – Львів став культурною меккою. Місцем, де знову хочется жити, творити, вдягати красиві речі, любити", – написала дизайнерка.

Футболка "Kharkiv"

"Місто мого серця, мій рідний Харків. Це місто з ароматом свободи та свіжих круассанів. У тихі часи балував гостей та жителів міста своїми затишними зеленими парками, теплими терасами та смачним какао. Заряджав дитячим сміхом та надихав розмовами молодих матерів, які годинами прогулювалися вздовж старовинних вулиць та голосно ділились мріями про світле майбутнє. Наразі мужньо тримає оборону, мій справжній герой. Мій міцний горішок", – щемливо зазначає харків’янка Вікторія Адамська.