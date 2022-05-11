Элизабет Миллер родилась в пригороде Нью-Йорка в 1907 году. Страстью отца девушки была фотография, поэтому именно он привил дочери любовь к этому виду искусства.

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В 7 лет девочку изнасиловал друг семьи, и отец хотел с помощью фотографии помочь дочке восстановить баланс со своим телом – он снимал ее обнаженной. В 20-летнем возрасте девушка уехала покорять Нью-Йорк.

В этом возрасте она случайно знакомится с основателем издательского дома Conde Nast. Мужчина буквально вытащил ее из-под колес автомобиля на одной из улиц Манхэттена. Конде Наст был поражен внешностью девушки, и впоследствии она украсила обложку Vogue. Художник Жорж Лепал изобразил из нее модный в то время образ девушки-флеппера.



Обложка Vogue Ли Миллер / Фото с Vogue

Ли Миллер после появления на обложке глянца получила немало коммерческих проектов и стала первой моделью, прорекламировавшей тампоны Kotex.

1929 Элизабет Миллер отправилась покорять Париж. Она встретилась с фотографом Мэном Рэем, сказав ему, что будет его студенткой. Ли Миллер быстро училась, она была для Рэя и натурщицей, и ассистентом, и равноправной участницей творческого процесса.



Ли Миллер в объективе Мена Рэя / Фото с Vogue



Ли Миллер в объективе Мена Рэя / Фото с Vogue

После трех лет отношений со своим учителем и любимым Ли Миллер знакомится с египтянином Азизом Бэем. В декабре 1932 года девушка вернулась в Нью-Йорк и открыла там школу фотографии. Еще через несколько лет они с мужем перебрались в его родной Каир.



Ли Миллер в Каире / Фото с Vogue

Впрочем, уже в 1937 году сердцеедка на балу-маскараде в Париже Ли Миллер познакомилась с британским коллекционером Роландом Пенроузом, и у них завязался роман. Впоследствии Ли Миллер переехала в Лондон и с началом Второй мировой войны стала военным фотокорреспондентом Vogue.

Она получила официальную аккредитацию и надела форму. В ее объектив попадала бытовая жизнь в госпиталях, освобождение Парижа и концентрационный лагерь Дахау. В США она отсылала эти фото с единственной отметкой: "Пожалуйста, поверьте мне – это правда".



Усталая медсестра выходит из палатки в одном из полевых госпиталей в Нормандии



Девочки-бездомные на улицах Будапешта прижимаются друг к другу

У Миллера есть одно очень знаковое фото времен Второй мировой в роли модели. Фото сделано в мюнхенских апартаментах Адольфа Гитлера в мае 1945 года. Американка туда попала вместе с фотографом Дэвидом Шерманом. Он снял Ли Миллер в личной ванной фюрера, где на заднем фоне стоит его портрет.



Ли Миллер в ванной Адольфа Гитлера / Фото из Vogue

После 8 мая 1945 года война для Ли Миллера не кончилась. Она всю жизнь страдала посттравматическим синдромом и часто впадала в депрессию. В 1947 году у нее родился сын Энтони. Спасение от воспоминаний она обнаружила в кулинарии. Умерла Ли Миллер в 1977 году от рака. Ее огромный фотоархив сохранился благодаря стараниям сына. Он издал книгу "Жизнь Ли Миллера".