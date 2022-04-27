Українські бренди не лише піднімають нашу економіку, але й допомагають захисникам та всім людям, які постраждали внаслідок війни. Все дедалі частіше в мережі можна зустріти оригінальні вироби, від різноманіття яких просто розбігаються очі.

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Світові тренди визначаються після показу колекцій всіх брендів на Тижнях моди, втім зараз українці закохані в один-єдиний тренд – носити синьо-жовті речі з українською символікою. Як ніколи, ми пишаємося тим, що народилися в Україні та є українцями, тож одяг в колір національного прапора, або з нашою символікою – найбажаніша річ в гардеробі.

Худі та світшоти вже давно не осоціюються виключно зі спортивним стилем. Їх досить легко вписати в повсякденний гардероб і носити з джинсами та джогерами.

Пропонуємо вам знайти для себе стильне худі чи світшот з українським прапором, патріотичними гаслами та надписами.