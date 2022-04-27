Популярні українські бренди створили свої капсули для допомоги українцям. Кошти від продажу будуть надіслані на потреби військових та для всіх людей, які постраждали від війни в Україні.

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the KODE

Український бренд аксесуарів the KODE презентував нову сумку, що виконана в блакитно-жовтому кольорі. Квадратний аксесуар з тисненням на короткій ручці з натуральної шкіри коштує 8 600 гривень. Всі кошти від продажу відправлять на допомогу Збройним Силам України.

The Coat

Українська засновниця бренду The Coat Катя Сільченко створила патріотичне взуття. Спільно з італійськими партнерами NOOVA дизайнерка створила кеди з жовто-блакитними вставками. Ціна взуття – 10 500 гривень. Всі виручені кошти будуть передані постраждалим від війни дітям та жінкам.

Ruslan Baginskiy

Український бренд Ruslan Baginskiy запустив патріотичний дроп двох бейсболок – у блакитному та жовтому кольорі з вишитим прапором України.

Коштує головний убір від Ruslan Baginskiy 190 доларів (понад 5,5 тисяч гривень). Кошти отримані від продажу дизайнер передасть на потреби українських захисників у фонд Сергія Притули.