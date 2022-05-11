24 февраля полномасштабное вторжение России в Украину всколыхнуло всю страну. Каждый из нас никогда не забудет то страшное утро, которое перевернуло нашу жизнь с ног на голову. Уже 77 дней наши бойцы отчаянно борются за победу, а все представители шоу-бизнеса с огромной армией поклонников помогают им в тылу.

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Остронь не остались украинские fashion-инфлюэсеры, также имеющие большую аудиторию, используют свой голос и все возможности для сбора средств для бойцов на фронте.

Алина Френдий

Украинская инфлюэсерша, основательница бренда Tote Алина Френдий в первый день войны находилась в Милане. Накануне девушка приехала на главное fashion-событие сезона – Миланскую Неделю моды. В своем блоге Алина рассказала, что после того, как она проснулась и взяла руки телефон, увидела много пропущенных от папы и мужа.

Все украинцы, которые находились в тот день в Милане, а также живущие там начали вместе объединяться. После показа Prada Алина и Таня Кодзаева вышли на улицу Милана с украинским флагом. В период Недели моды у локаций модных шоу всегда находятся десятки фотографов из разных стран. Таким образом, инфлюэнсеры пытаются привлечь максимальное внимание СМИ.

Алина Френдий перечисляет средства по продажам бренда Tote и Coosh на нужды ВСУ. Недавно инфлюэнсер провела благотворительную лекцию в Варшаве на тему "Личный бренд в соцсетях". Собранных 170 тысяч гривен перевели в помощь ВСУ.

Татьяна Кодзаева

Инфлюэнсер Татьяна Кодзаева, за которой следит 1 миллион пользователей, также с первых дней войны поддерживает Украину и помогает всем, кто от нее пострадал. Блогерка является основательницей бренда аксессуаров the KODE и презентовала голубовато-желтое изделие в цветах украинского флага. Эту сумку Татьяна создала, чтобы помочь украинской армии. Все деньги по продаже блоггер передает на нужды ВСУ.

Кроме того, Татьяна Кодзаева вместе с волонтерами и предпринимателями открыла в Ивано-Франковске помещение, в котором все внутренне перемещенные лица могут получить необходимую одежду.

Татьяна Парфильева

Инфлюэнсер и fashion-блогерка Татьяна Кодзаева является владелицей бренда CHER'17. В своем личном блоге Таня отметила, что нашла свою миссию во время войны, поэтому все свои усилия сосредотачивает на помощи военным. В начале марта ее бренд CHER'17 шил балаклавы, флисовые тощие и термоноски.