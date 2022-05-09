Известные украинские знаменитости приобщились к помощи на всех фронтах. Кто-то взял в руки автомат, кто-то ведет информационную войну в соцсетях. Часть селебретиз помогает украинцам гуманитарными грузами, другие же борются за победу на культурном фронте, собирая деньги на концертах в тысячах километров от своего дома.

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Алина Байкова – Нью-Йорк

Знаменитая модель Алина Байкова, много лет живущая в США, в первый день войны в Украине находилась в Милане. Девушка приехала на Неделю моды, но уже через несколько дней встретилась со своими родными в Кракове. Сначала она хотела просто разливать чай и раздавать еду на границе, но поняла, что ей следует заняться более серьезным делом.

"Я решила помогать Украине более масштабно благодаря своим связям по всему миру. Когда я была в Майами, то видела, сколько круизных кораблей стоят без дела из-за пандемии. Я вышла на CEO этой компании и договорилась с ним о том, чтобы использовать эти корабли как жилье для переселенцев из Украины", – рассказала Алина Байкова.

Вернувшись в Нью-Йорк, модель встретилась с местным мэром Эриком Адамсом. Они обсудили все о помощи украинцам в США.

"В Нью-Йорке я постоянно хожу на митинги в поддержку Украины. Весь мир сейчас за нас! Все нации поддерживают украинцев! В Милане и Париже вся фэшн-индустрия переживает за Украину! В Польше – на каждом доме висит украинское знамя, а сами поляки делают очень многое для украинцев, за что им большое "спасибо". Я надеюсь, что война скоро закончится, и мы больше не потеряем ни одного украинца", – добавила украинская модель.

Анастасия Ершова – Лондон

Основательница бренда Atelier Handmade Анастасия Ершова рассказала, что узнала войну, когда была с мужем и ребенком в путешествии. Девушка просила приехать родителей в Великобританию, однако они отказались, а отец вообще записался в тероборону. Сначала Анастасия помогала своим знакомым, а потом все переросло в волонтерство.

Я помогала друзьям из Украины эвакуироваться и находить жилье через друзей из Европы, покупала за свой счет гуманитарную помощь и делала множество задач в гуманитарных центрах Лондона.

– рассказывает Анастасия Ершова.

Друг Анастасии пригласил ее присоединиться к Центру антикризисных инициатив и отвечать за медикаменты. Также основательница бренда Atelier Handmade возобновила работу, а все средства по продаже льняной коллекции одежды и купальников идут на благотворительность: закупку необходимых медикаментов по заявкам и их транспортировку.

Дарья Шаповалова – Лос-Анджелес

Основательница цифровой одежды DRESSX Дарья Шаповалова уже несколько лет живет в США. С первых дней она запустила диджитал-коллекцию одежды в сине-желтых цветах, которую можно легко примерить онлайн.

"К нашей инициативе подключилось много международных друзей. От имени компании мы также отправили уже более полумиллиона гривен: сначала Министерству обороны Украины, потом начали помогать 3D-дизайнерам. Дальше планируем помочь и другим креативным ребятам, оставшимся без средств к существованию", – рассказала Дарья.

Также дизайнер рассказала, что ходила на митинги по закрытию неба над Украиной. Дарья добавила, что украинцы и весь мир никогда не простят Россию. "Ее будут судить и никогда не забудут о происходящем. А мы, украинцы, поставим своей целью отстроить новую страну!".

Марианна Сенчина – Милан

Основательница одноименного бренда одежды Марианна Сенчина несколько лет живет в Милане. О войне она узнала от мужа. Родные дизайнеры находятся в Киеве и на западе Украины.

"Я помогаю Украине, чем могу. Какое-то время мы с командой бренда шили подушки и покрывала для нашей армии. К сожалению, из-за небольших технических возможностей наших машин мы не можем отшивать бронежилеты. Мы производим легкую одежду, из легких тканей. Лично от себя я пересылаю деньги на благотворительность, армию, хожу на митинги, помогаю приезжим украинцам в вопросах поселения, распространяю информацию в соцсетях... У меня много российских друзей и знакомых, многие из них давно живут в Европе и сознательно относятся к ситуации в Украине, и поддерживают нашу страну". – рассказала дизайнер.



Марианна Сенчина с дочерью на митинге в Милане / Фото с Insider