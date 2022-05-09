Відомі українські знаменитості долучилися до допомоги на всіх фронтах. Хтось взяв у руки автомат, хтось веде інформаційну війну в соцмережах. Частина селебретіз допомагає українцям гуманітарним вантажами, інші ж боряться за перемогу на культурному фронті, збираючи гроші на концертах за тисячі кілометрів від свого дому.

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Аліна Байкова – Нью-Йорк

Знаменита модель Аліна Байкова, яка багато років живе в США, в перший день війни в Україні перебувала в Мілані. Дівчина приїхала на Тиждень моди, але вже за кілька днів зустрілася зі своїм рідними у Кракові. Спочатку вона хотіла просто розливати чай та роздавати їжу на кордоні, але зрозуміла, що їй варто зайнятися серйознішою справою.

"Я вирішила допомагати Україні більш масштабно завдяки своїм зв’язкам по всьому світу. Коли я була в Майамі, то бачила, скільки круїзних кораблів стоять без діла через пандемію. Я вийшла на CEO цієї компанії та домовилася з ним про те, щоб використовувати ці кораблі як житло для переселенців з України", – розповіла Аліна Байкова.

Повернувшись в Нью-Йорк модель зустрілася з місцевим мером Еріком Адамсом. Вони обговорили загалом все про допомогу українцям у США.

"У Нью-Йорку я постійно ходжу на мітинги на підтримку України. Весь світ зараз за нас! Усі нації підтримують українців! У Мілані та Парижі вся фешн-індустрія переживає за Україну! У Польщі – на кожному будинку висить український прапор, а самі поляки роблять дуже багато для українців, за що їм велике "дякую". Я сподіваюся, що війна скоро закінчиться, й ми більше не втратимо жодного українця", – додала українська модель.

Анастасія Єршова – Лондон

Засновниця бренду Atelier Handmade Анастасія Єршова розповіла, що дізналася про війну, коли була з чоловіком та дитиною у подорожі. Дівчина просила приїхати батьків у Велику Британію, втім вони відмовилися, а батько й взагалі записався в тероборону. Спочатку Анастасія допомагала своїм знайомим, а згодом все переросло у волонтерство.

Я допомагала друзям з України евакуюватися та знаходити житло через друзів з Європи, купувала за свій рахунок гуманітарну допомогу та робила безліч завдань у гуманітарних центрах Лондона,

– розповідає Анастасія Єршова.

Друг Анастасії запросив її приєднатися до Центру антикризових ініціатив та відповідати за медикаменти. Також засновниця бренду Atelier Handmade відновила роботу, а всі кошти з продажу лляної колекції одягу та купальників йдуть на благодійність, а саме: закупівлю необхідних медикаментів за заявками та їхнє транспортування.

Дар’я Шаповалова – Лос-Анджелес

Засновниця цифрового одягу DRESSX Дар’я Шаповалова вже кілька років живе в США. З перших днів вона запустила діджитал-колекцію одягу в синьо-жовтих кольорах, яку можна легко приміряти онлайн.

"До нашої ініціативи підключилося багато міжнародних друзів. Від імені компанії ми також відправили вже понад півмільйона гривень: спочатку Міністерству оборони України, потім почали допомагати 3D-дизайнерам. Далі плануємо допомогти й іншим креативним хлопцям, які залишилися без засобів для існування", – розповіла Дар’я.

Також дизайнерка розповіла, що ходила на мітинги щодо закриття неба над Україною. Дар’я додала, що українці та увесь світ ніколи не пробачить Росію. "Її судитимуть і ніколи не забудуть про те, що відбувається. А ми, українці, поставимо собі за мету відбудувати нову країну!".

Маріанна Сенчина – Мілан

Засновниця однойменного бренду одягу Маріанна Сенчина кілька років живе у Мілані. Про війну вона дізналася від чоловіка. Рідні дизайнерки перебувають у Києві та на заході України.

"Я допомагаю Україні, чим можу. Якийсь час ми з командою бренда шили подушки та покривала для нашої армії. На жаль, через невеликі технічні можливості наших машин ми не можемо відшивати бронежилети. Ми виробляємо легкий одяг, з легких тканин. Особисто від себе я пересилаю гроші на благодійність, армію, ходжу на мітинги, допомагаю приїжджим українцям у питаннях поселення, поширюю інформацію в соцмережах. У мене багато російських друзів і знайомих, багато хто з них давно живе в Європі і свідомо ставиться до ситуації в Україні, і підтримує нашу країну". – розповіла дизайнерка.



Маріанна Сенчина з донькою на мітингу в Мілані / Фото з Insider