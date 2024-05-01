Fashion-эксперты советуют делать ставку в этом сезоне на брюки палаццо на высокой и низкой посадке.

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Такие брюки в теплое время являются достаточно практичными, а все потому, что лен имеет высокую воздухопроницаемость и помогает телу оставаться прохладным даже в самые жаркие дни. Льняные брюки могут быть как повседневными, так и элегантными, в зависимости от кроя и цвета и прекрасно сочетаются с любым нарядом. Какие же брюки выбрать в этом сезоне – читайте дальше.

Льняные брюки с низкой посадкой

Широкие штанины или складки спереди способны стилизовать образ в простой и изысканный способ. Если вы любите минимализм, то советуем обращать внимание на свободные брюки, которые подчеркивают талию. Высокая посадка позволит вам сочетать их с короткими блузами или топами.

Коллекции весенне-летнего сезона показали нам, что правильный способ сделать аутфит элегантным – это монохромный стиль. А вот босоножки на каблуке – это способ усовершенствовать образ.



Практичные льняные брюки на лето 2024 / Фото Vogue

Льняные брюки с низкой посадкой

Брюки с низкой посадкой стоит сочетать с облегающим нарядом, чтобы подчеркнуть изгибы тела – с топом или блузой с драпировкой. Такой вариант брюк является достаточно универсальным, поэтому вы сможете создать множество элегантных аутфитов.



Актуальные льняные брюки на лето 2024 / Фото Vogue

Льняные брюки – это один из неотъемлемых элементов гардероба на летний сезон, поэтому подойдут тем, кто ценит комфорт, стиль и экологичность. В жаркое время можете выбирать не только брюки, но костюм из льна с добавлением рубашки, платье или делать ставку на юбки и шорты.