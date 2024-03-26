Эту комбинацию любят все модные девушки и известные знаменитости. Жакет с джинсами можно легко совместить, к тому же у вас каждый раз будут получаться новые аутфиты. Вам придется только менять жакеты, джинсы или обувь.

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Как сочетать жакет с джинсами

Fashion-эксперты отобрали несколько стильных образов, которыми вы можете вдохновиться и повторить на себе. Оказывается, что есть бесконечное количество способов воспроизвести эффектный образ. Кроме того, большинство этих выигрышных комбо-вещей найдутся в шкафу каждой девушки.

Жакет + рубашка + джинсы

Такой расслабленный образ достаточно легко повторить. Стоит лишь надеть базовую рубашку, мешковатые джинсы и жакет нейтрального цвета.



Актуальный образ с жакетом и джинсами / Фото из инстаграма Миры Модест

Жакет + джинсы + сапоги

Попробуйте воспользоваться модным аксессуаром сезона и дополнить жакет шнурком-поясом, который сейчас считается актуальным.



Красивый образ с жакетом и джинсами / Фото из инстаграма Эммы Роуз

Жакет + белые джинсы + ботинки

Жакеты размера оверсайз всегда выглядят стильно и привлекательно. Попробуйте их совместить с белыми джинсами и ботинками, которые создадут вместе кэжуальный аутфит.



Интересный образ с жакетом и джинсами / Фото Style Stalker

Жакет + джинсы скинни

Зауженные джинсы возвращаются в моду, поэтому можете смело их надевать вместе с клетчатым жакетом. Для создания дополнительных деталей, надевайте сверху свитер.



Модный образ с жакетом и джинсами / Фото из инстаграма Симфони Силк

Жакет + широкие брюки + кроссовки

Модница Анук Ив на своем примере показывает, как стильно выглядит коричневый жакет вместе с широкими джинсами и кроссовками. Добавить нотки классичности образу можно благодаря базовой сумке с короткой ручкой.



Стильный образ с жакетом и джинсами / Фото из инстаграма Анук Ив

Если хотите вносить разнообразие в свои образы с помощью трендовых фасонов джинсов, то советуем обратить внимание на те вещи, которые представили дизайнеры для этого сезона.

Для нового весенне-летнего сезона дизайнеры советуют выбирать не только базовые модели синего или голубого денима, но и джинсы со сверхвысокой талией или перфорацией.