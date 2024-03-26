Цю комбінацію люблять всі модні дівчата та відомі знаменитості. Жакет з джинсами можна легко поєднати, до того ж у вас кожного разу будуть виходити нові аутфіти. Вам доведеться лише змінювати жакети, джинси чи взуття.

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Як поєднувати жакет з джинсами

Fashion-експерти відібрали кілька стильних образів, якими ви можете надихнутися та повторити на собі. Виявляється, що є нескінченна кількість способів відтворити ефектний образ. Окрім того, більшість цих виграшних комбо-речей знайдуться в шафі кожної дівчини.

Жакет + сорочка + джинси

Такий розслаблений образ досить легко повторити. Варто лише одягнути базову сорочку, мішкуваті джинси й жакет нейтрального кольору.



Актуальний образ з жакетом і джинсами / Фото з інстаграму Міри Модест

Жакет + джинси + чоботи

Спробуйте скористатися модним аксесуаром сезону та доповнити жакет шнурком-поясом, який зараз вважається актуальним.



Красивий образ з жакетом і джинсами / Фото з інстаграму Емми Роуз

Жакет + білі джинси + черевики

Жакети розміру оверсайз завжди виглядають стильно й привабливо. Спробуйте їх поєднати з білими джинсами та черевиками, які створять разом кежуальний аутфіт.



Цікавий образ з жакетом і джинсами / Фото Style Stalker

Жакет + джинси скіні

Завужені джинси повертаються в моду, тож можете сміливо їх одягати разом з картатим жакетом. Для створення додаткових деталей, одягайте зверху светр.



Модний образ з жакетом і джинсами / Фото з інстаграму Симфоні Сілк

Жакет + широкі штани + кросівки

Модниця Анук Ів на своєму прикладі показує, як стильно виглядає коричневий жакет разом з широкими джинсами та кросівками. Додати нотки класичності образу можна завдяки базові сумці з короткою ручкою.



Стильний образ з жакетом і джинсами / Фото з інстаграму Анук Ів

Якщо хочете вносити різноманіття у свої образи за допомогою трендових фасонів джинсів, то радимо звернути увагу на ті речі, які представили дизайнери для цього сезону.

Для нового весняно-літнього сезону дизайнери радять вибирати не лише базові моделі синього чи блакитного деніму, але й джинси з надвисокою талією чи перфорацією.