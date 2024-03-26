Для многих возвращение узких джинсов еще является неожиданностью, однако дизайнеры упорно демонстрировали образы с таким элементом гардероба, поэтому те, кто соскучились по такому фасону, могут смело добавлять их в свой гардероб.

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А вот босоножки станут лучшими союзниками таких джинсов, поскольку идеально смогут создать благодаря своей лаконичности минималистичный образ, вдохновленный модой 1990-х годов.

Узкие черные джинсы + босоножки

Черные джинсы всегда будут хорошей основой для создания монохромного образа. Вам надо только на верх добавить футболку, блузу, рубашку или жакет. Для выразительного и современного вида, дополните свой аутфит черными минималистичными босоножками.



Актуальный образ с узкими джинсами / Фото Vogue

Джинсы с принтом бохо + босоножки

Если отойти от однотонного наряда и остановить свое внимание на чем-то необычном, то Ralph Lauren предлагают обратить внимание на джинсы с бохо-эстетикой. Сочетайте их с полосатой рубашкой и классическими босоножками. Такие аутфиты на себе уже примерили Кэти Холмс, Эмили Ратаковски и Дуа Липа.



Модный образ с узкими джинсами / Фото Vogue

Белые джинсы + босоножки металлик

Также обращайте внимание на джинсы с эффектом выцветания. Такой современный дизайн сразу привлекает внимание. Fashion-эксперты советуют рифмовать такие брюки с босоножками с металлизированным покрытием.



Интересный образ с узкими джинсами / Фото Vogue

Узкие джинсы + босоножки с аппликацией

Дизайнеры показали, что в этом сезоне в одном образе могут сочетаться несколько стилей, поэтому обтягивающие узкие джинсы с перфорацией можно совместить с цветочными босоножками.



Стильный образ с узкими джинсами / Фото Vogue

Не бойтесь в этом сезоне надевать узкие джинсы. Несмотря на то, что они еще не совсем распространены, как показывает практика, совсем скоро их будут носить все инфлюненсеры. Вместо босоножек вы можете одевать мюли, балетки, лоферы, кроссовки или туфли на каблуках.