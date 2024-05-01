Fashion-експерти радять робити ставку цього сезону на штани палаццо на високій та низькій посадці.

Читайте також Як стильно носити жакет з джинсами: найкращі образи на весну 2024

Такі штани в теплу пору є досить практичними, а все тому, що льон має високу повітропроникність та допомагає тілу залишатися прохолодним навіть у найспекотніші дні. Лляні штани можуть бути як повсякденними, так і елегантними, залежно від крою та кольору та чудово поєднуються з будь-яким вбранням. Які ж штани обрати цього сезону – читайте далі.

Лляні штани з низькою посадкою

Широкі штанини чи складки спереду здатні стилізувати образ в простий та вишуканий спосіб. Якщо ви любите мінімалізм, то радимо звертати увагу на вільні штани, які підкреслюють талію. Висока посадка дозволить вам поєднувати їх з короткими блузами чи топами.

Колекції весняно-літнього сезону показали нам, що правильний спосіб зробити аутфіт елегантним – це монохромний стиль. А от босоніжки на підборах – це спосіб вдосконалити образ.



Практичні лляні штани на літо 2024 / Фото Vogue

Лляні штани з низькою посадкою

Штани з низькою посадкою варто поєднувати з обтислим вбранням, щоб підкреслити вигини тіла – з топом чи блузою з драпіруванням. Такий варіант штанів є досить універсальним, тож ви зможете створити безліч елегантних аутфітів.



Актуальні лляні штани на літо 2024 / Фото Vogue

Лляні штани – це один з невід’ємних елементів гардероба на літній сезон, тож підійдуть тим, хто цінує комфорт, стиль та екологічність. В спекотну пору можете обирати не лише штани, але костюм з льону з додаванням сорочки, сукню чи робити ставку на спідниці та шорти.