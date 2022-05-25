Львовский блогер и телеведущий Леонид Мартынчик благодаря своему мастер-классу собрал более 300 тысяч гривен на нужды украинской армии.

Инфлуэнсер, стилист, телеведущий, поэт и популярный инстаблогер Леонид Мартынчик недавно провел мастер-класс "Генокод украинцев: от традиции – к необходимости".

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На благотворительном мастер-классе Леонид Мартынчик больше рассказал о нашей национальной одежде, о ее ценности и актуальности. Лекция была направлена на то, чтобы совместными усилиями со слушателями и слушателями мастер-класса собрать средства для защитников нашего государства.



Леонид Мартынчик собрал более 300 тысяч гривен на нужды ВСУ

В общей сложности блогер собрал 306 тысяч гривен. Леонид отмечает, что средства продолжают поступать, поскольку многие покупают его мастер-класс в записи. Поскольку средства поступили на официальную карту ФЛП, Леониду придется с этой суммы еще оплатить государству налоги, тоже уходящие на развитие страны.

"В ближайшие дни все собранные нами средства будут перечислены на официальные организации, занимающиеся закупкой техники, одежды и всего необходимого для ВСУ со всеми документами и нашим контролем. Буду постепенно вам отчитываться. Сумма большая, поэтому мы ее равномерно распределим на разные нужды", – отметил Леонид в инстаграм-сторисе.



Леонид Мартынчик сообщил о собранной сумме / Фото с инстаграм-сторис

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