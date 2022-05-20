Недавно Джамала рассказывала, что выставляет на аукцион свое особое платье львовской дизайнерки Юлии Магдич на аукционе Catawiki. Всю выручку исполнительница планирует передать ВСУ и пострадавшим от войны украинцам в благотворительный фонд Yellow-Blue.

К слову , Джамала выставила на аукцион платье по Евровидению, чтобы собрать деньги для украинской армии.



Джамала в платье с Евровидения-2017 / Фото прессслужбы

Долгожданный аукцион состоялся в последние дни и за платье удалось получить 173 тысяч гривен. Кроме того, во время аукциона собирали и благотворительные взносы, поэтому общая сумма, собранная на событие, составляет 276 тысяч гривен.

Джамала призналась, что ей очень импонирует то, что платье Евровидения-2017 удалось продать как раз накануне Дня вышиванки. К своему сообщению певица добавила собственное фото, на котором показала себя в синем платье, вышитом желтыми нитями.

Верю, что совсем скоро будем праздновать победу на улицах украинских городов в наших красивейших вышиванках,

– говорит Джамала.



Джамала поздравила всех с Днем вышиванки / Фото с инстаграмма звезды

Джамала и благотворительность