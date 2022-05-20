Недавно Джамала рассказывала, что выставляет на аукцион свое особое платье львовской дизайнерки Юлии Магдич на аукционе Catawiki. Всю выручку исполнительница планирует передать ВСУ и пострадавшим от войны украинцам в благотворительный фонд Yellow-Blue.
К слову , Джамала выставила на аукцион платье по Евровидению, чтобы собрать деньги для украинской армии.
Джамала в платье с Евровидения-2017 / Фото прессслужбы
Долгожданный аукцион состоялся в последние дни и за платье удалось получить 173 тысяч гривен. Кроме того, во время аукциона собирали и благотворительные взносы, поэтому общая сумма, собранная на событие, составляет 276 тысяч гривен.
Джамала призналась, что ей очень импонирует то, что платье Евровидения-2017 удалось продать как раз накануне Дня вышиванки. К своему сообщению певица добавила собственное фото, на котором показала себя в синем платье, вышитом желтыми нитями.
Верю, что совсем скоро будем праздновать победу на улицах украинских городов в наших красивейших вышиванках,
– говорит Джамала.
Джамала поздравила всех с Днем вышиванки / Фото с инстаграмма звезды
Джамала и благотворительность
- С начала полномасштабной войны украинская певица Джамала отправилась за границу. Там она участвовала в концертах, музыкальных мероприятиях, где собирали средства в поддержку Украины.
- Только за месяц активных поездок по Европе артистке удалось собрать для ВСУ, гуманитарных нужд 83 миллиона евро (в момент на 12 апреля) .
- Уже через неделю авторитетное издание Forbes отметило, что Джамала стала одной из лидеров сбора средств на поддержку украинцев и вооруженных сил Украины – она собрала 90 миллионов евро.
- Женщина отмечала, что это не только ее заслуга, но и множество людей, которые организуют события, покупают билеты, донатят и поддерживают фонды UNICEF, ARD и другие.
- Впоследствии артистку наградили премией Атлантического совета США в номинации "Выдающееся лидерство артиста". Джамала посвятила ее всем украинцам, борющимся на информационном и военном фронтах.