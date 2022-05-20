Нещодавно Джамала розповідала, що виставляє на аукціон свою особливу сукню львівської дизайнерки Юлії Магдич на аукціоні Catawiki. Увесь вторг виконавиця планує передати ЗСУ та постраждалим від війни українцям у благодійний фонд Yellow-Blue.
До слова Джамала виставила на аукціон сукню з Євробачення, щоб зібрати гроші для української армії
Джамала у сукні з Євробачення-2017 / Фото пресслужби
Довгоочікуваний аукціон відбувся останніми днями і за сукню вдалося отримати 173 тисячі гривень. Крім того, під час аукціону збирали й благодійні внески, тому загальна сума, зібрана на події, становить 276 тисяч гривень.
Джамала зізналась, що їй дуже імпонує те, що сукню з Євробачення-2017 вдалося продати якраз напередодні Дня вишиванки. До свого допису співачка додала власне фото, на якому показала себе у синій сукні, що вишита жовтими нитками.
Вірю, що зовсім скоро святкуватимемо перемогу на вулицях українських міст у наших найгарніших вишиванках,
– каже Джамала.
Джамала привітала усіх з Днем вишиванки / Фото з інстаграму зірки
Джамала і благочинність
- Від початку повномасштабної війни українська співачка Джамала відправилась за кордон. Там вона брала участь у концертах, музичних заходах, де збирали кошти на підтримку України.
- Лише за місяць активних поїздок по Європі артистці вдалось зібрати для ЗСУ, гуманітарних потреб 83 мільйони євро (станом на 12 квітня).
- Вже через тиждень авторитетне видання Forbes відзначило, що Джамала стала однією з лідерок збору коштів на підтримку українців та Збройних Сил України – вона зібрала 90 мільйонів євро.
- Жінка зазначала, що це не лише її заслуга, а й великої кількості людей, які організовують події, купують квитки, донатять та підтримують фонди UNICEF, ARD та інші.
- Згодом артистку нагородили премією Атлантичної ради США у номінації "Визначне лідерство артиста". Джамала присвятила її усім українцям, які борються на інформаційному та військовим фронтам.