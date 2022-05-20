Нещодавно Джамала розповідала, що виставляє на аукціон свою особливу сукню львівської дизайнерки Юлії Магдич на аукціоні Catawiki. Увесь вторг виконавиця планує передати ЗСУ та постраждалим від війни українцям у благодійний фонд Yellow-Blue.

До слова Джамала виставила на аукціон сукню з Євробачення, щоб зібрати гроші для української армії



Джамала у сукні з Євробачення-2017 / Фото пресслужби

Довгоочікуваний аукціон відбувся останніми днями і за сукню вдалося отримати 173 тисячі гривень. Крім того, під час аукціону збирали й благодійні внески, тому загальна сума, зібрана на події, становить 276 тисяч гривень.

Джамала зізналась, що їй дуже імпонує те, що сукню з Євробачення-2017 вдалося продати якраз напередодні Дня вишиванки. До свого допису співачка додала власне фото, на якому показала себе у синій сукні, що вишита жовтими нитками.

Вірю, що зовсім скоро святкуватимемо перемогу на вулицях українських міст у наших найгарніших вишиванках,

– каже Джамала.



Джамала привітала усіх з Днем вишиванки / Фото з інстаграму зірки

Джамала і благочинність