Инфлуэнсер, стилист, телеведущий, поэт и популярный инстаблогер Леонид Мартынчик недавно провел мастер-класс "Генокод украинцев: от традиции – к необходимости".
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На благотворительном мастер-классе Леонид Мартынчик больше рассказал о нашей национальной одежде, о ее ценности и актуальности. Лекция была направлена на то, чтобы совместными усилиями со слушателями и слушателями мастер-класса собрать средства для защитников нашего государства.
Леонид Мартынчик собрал более 300 тысяч гривен на нужды ВСУ
В общей сложности блогер собрал 306 тысяч гривен. Леонид отмечает, что средства продолжают поступать, поскольку многие покупают его мастер-класс в записи. Поскольку средства поступили на официальную карту ФЛП, Леониду придется с этой суммы еще оплатить государству налоги, тоже уходящие на развитие страны.
"В ближайшие дни все собранные нами средства будут перечислены на официальные организации, занимающиеся закупкой техники, одежды и всего необходимого для ВСУ со всеми документами и нашим контролем. Буду постепенно вам отчитываться. Сумма большая, поэтому мы ее равномерно распределим на разные нужды", – отметил Леонид в инстаграм-сторисе.
Леонид Мартынчик сообщил о собранной сумме / Фото с инстаграм-сторис
Украинские знаменитости помогают ВСУ
- С первых дней войны певица Джамала ездит по Европе и Америке с благотворительными концертами. Исполнительница уже смогла собрать сногсшибательную сумму для нашей армии и людей, пострадавших от войны. В общей сложности исполнительница собрала для Украины почти 100 миллионов гривен.
- Кроме этого, певица выставила на продажу платье-вышиванку , в котором она открывала Евровидение в Киеве. За изделие от дизайнера Юлии Магдич Джамала сумела выручить 173 тысяч гривен.
- Злата Огневич работает на культурном фронте и благодаря гастролям собрала в армию 4,5 миллиона гривен.
- Певица Тина Кароль продолжает выступать на благотворительных концертах в поддержку Украины. На днях она спела в Лондоне, вспомнила о наших военных, городах, страдающих от обстрелов.