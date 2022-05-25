Etnodim представил не просто вышиванки, а изделия с историей. В коллекциях бренда есть вышиванки, посвященные Расстрелянному Возрождению, Крыму, Цветам Украины, киевским каштанам и уникальной украинской мозаике.

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Героями художественной коллекции стали Казимир Малевич, Александра Экстер, Иван-Валентин Задорожный, Александр Саенко, Иван Приходько, Юлия Гушул, Анна Собачко-Шостак и Василий Корчинский.

В художественную коллекцию вошли семь вышитых платьев, шесть вышиванок и льняной жилет. В каждом изделии есть почерк, особенная стилистика и цвета автора, которому посвящен элемент гардероба.

Платье Pryhodko

Дизайн платьев вдохновлен мировоззрением и работами Ивана Приходько – украинского художника, который на холсте рисует сказочных животных всех цветов радуги.



Etnodim презентовал художественную коллекцию вышиванок / Фото с сайта бренда

Платье Sobachko

Дизайн платья вдохновлен работами Анны Собачко-Шостак – художницы, всю жизнь рисовавшей цветы. Она создала тысячи.



Etnodim презентовал художественную коллекцию вышиванок / Фото с сайта бренда

Платье и жилетка Zadorozhniy

Дизайн платья с жилеткой вдохновлен неповторимым стилем Задорожного. Иван-Валентин Задорожный – выдающийся мастер живописи, монументальных форм изображения, создатель плакатов, художественных проектов.



Etnodim презентовал художественную коллекцию вышиванок / Фото с сайта бренда

Рубашка Корчинский

Дизайн рубашки вдохновлен работами художника Василия Корчинского, в частности, вытинанками. За 40 лет творчества Василий создал несколько тысяч вытинанок. Иллюстрировал ими "Тени забытых предков" Михаила Коцюбинского (12 работ), целый ряд стихотворений эпохи Возрождения.



Etnodim презентовал художественную коллекцию вышиванок / Фото с сайта бренда

Рубашка Saenko

Дизайн рубашки вдохновлен работами Александра Саенко. Орнамент выполнен в стиле и цветах, присущих художнику-графику. В своих мозаиках автор изображал природу, поэтому на рубашке можно обнаружить ее элементы; аисты, листья тростника и другие растения.



Etnodim презентовал художественную коллекцию вышиванок / Фото с сайта бренда

Платье и рубашка Gushul

Дизайн платья вдохновлен яркими и жизнерадостными работами Гушул, в которых чувствуется связь с природой и чем-то сверхъестественным. Юлия Гушул – украинская художница и керамистка. Ее искусство идентифицируют как наивную живопись.



Etnodim презентовал художественную коллекцию вышиванок / Фото с сайта бренда

Платье Ekster

Дизайн платья вдохновлен работами Александры Экстер. Техника исполнения – "Аппликация".

Платье состоит из разных ярких цветов тканей, четких и резких линий, подчеркивающих неповторимый стиль художницы.



Etnodim презентовал художественную коллекцию вышиванок / Фото с сайта бренда

Платье Malevych

Дизайн платья вдохновлен работами Казимира Малевича. Сарафан напоминает работы К. Малевича в стиле супрематизма, в котором он работал. Прямые геометрические фигуры хорошо прослеживаются в верхней части изделия и внизу сарафана.



Etnodim презентовал художественную коллекцию вышиванок / Фото с сайта бренда