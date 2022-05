Дизайнер показала своим поклонникам аксессуар, который сделала во время войны в Украине.

Лилия Пустовит представила шелковый платок в желто-синих цветах с флористическими мотивами и строчками из стихов украинской поэтессы Лины Костенко.

"Флористические мотивы и бессмертная поэзия Лины Костенко соединились на шелковом платке POUSTOVIT – аксессуаре, символизирующем борьбу и несгибаемость украинского народа", – написала дизайнер.

Переосмысленное культурное наследие всегда было важной составляющей идентичности бренда POUSTOVIT, а сейчас его изучение приобретает новые смыслы для каждого украинца. Дизайнер Лилия Пустовит уверена, что богатое прошлое и сила поколений – неисчерпаемый источник вдохновения и крепкий фундамент для строительства счастливого будущего.



Лилия Пустовит представила патриотический платок / Фото из инстаграмма

"Полон горьких воспоминаний о войне "Мое первое стихотворение, написанное в окопе", свободолюбивый "Крылья" и пронизанный любовью к родной земле "Все мое, все называется Украина" – разрешение на использование каждого из этих стихов предоставлено поэтессой лично", – говорится в инстаграмм-сообщении.

Гениальные строки украшают изображение цветов мимозы – символа весны и надежды, а в желто-голубом обрамлении платка спрятано послание "Верим в Украину"



30% от каждой продажи платка Лилия Пустовит отправит на нужды украинской армии и гуманитарную помощь нуждающимся гражданским. Цена платка – 150 евро.

Аксессуары созданы во время войны

Украинский бренд Indposhiv выпустил благотворительную коллекцию нагрудных платков с фотографиями, запомнившимися всем украинцам во время войны. Три платка имеют разные иллюстрации:

разрушенный дом, без стены;

взорванный мост в Ирпене, из которого эвакуировались люди;

момент прощания людей на железнодорожной станции

Киевский бренд OLIZ создал патриотическую коллекцию, в которую вошли шелковые платки. Основательница бренда Кристина Зборошенко также представила шелковый платок "Вольные" в желто-синих цветах и "Безгранично патриотический" в цветах украинского флага.

В коллаборации с брендом Morgental бренд Shpalta выпустил платок с рисунком голубей и надписью "Ukraine is the capital of dignity and freedom" ("Украина – столица достоинства и свободы").