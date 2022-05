Дизайнерка показала своїм шанувальникам аксесуар, який зробила під час війни в України.

Лілія Пустовіт представила шовкову хустку в жовто-синіх кольорах з флористичними мотивами та рядками з віршів української поетеси Ліни Костенко.

"Флористичні мотиви та безсмертна поезія Ліни Костенко з'єдналися на шовковій хустці POUSTOVIT – аксесуарі, що символізує боротьбу і незламність українського народу", – написала дизайнерка.

Переосмислена культурна спадщина завжди була важливою складовою ідентичності бренду POUSTOVIT, а зараз її вивчення набуває нових сенсів для кожного українця. Дизайнер Лілія Пустовіт впевнена, що багате минуле і сила поколінь - невичерпне джерело натхнення і міцний фундамент для будування щасливого майбутнього.



Лілія Пустовіт представила патріотичну хустину / Фото з інстаграму

"Сповнений гірких спогадів про війну "Мій перший вірш, написаний в окопі", волелюбний "Крила" та пронизаний любов'ю до рідної землі "Усе моє, все зветься Україна" – дозвіл на використання кожного з цих віршів надано поетесою особисто", – йдеться в інстаграм-дописі.

Геніальні рядки прикрашають зображення квітів мімози – символу весни і надії, а в жовто-блакитному обрамленні хустки заховано послання “Віримо в Україну”



30% від кожного продажу хустки Лілія Пустовіт відправить на потреби української армії та гуманітарну допомогу цивільним, які її потребують. Ціна хустини – 150 євро.

Аксесуари створені в час війни

Український бренд Indposhiv випустив благодійну колецію нагрудних хустинок з фотографіями, які запам’яталися всім українцям в час війни. Три хустини мають різні ілюстрації:

зруйнований будинок, без стіни;

підірваний міст у Ірпіні, з якого евакуйовувалися люди;

момент прощання людей на залізничній станції.

Київський бренд OLIZ створив патріотичну колекцію, до якої увійшли шовкові хустки. Засновниця бренду Христина Зборошенко також представила шовкову хустку "Вільні" в жовто-синіх квітах та "Безмежно патріотичну" в кольорах українського прапора.

У колаборації з брендом Morgental, бренд Shpalta випустив хустку з малюнком голубів та надписом "Ukraine is the capital of dignity and freedom" ("Україна – столиця гідності і свободи").