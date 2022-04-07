Колекція воєнних хустинок була створена з принтами української художниці Тінни Тіхоненко.

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"Кожен із персонажів ілюстрацій – це Український Герой, якого ви зможете носити під серцем", – зазначили автори колекції.

До колекції увійшло три хустини. На першій хустинці – зруйнований будинок, без стіни, але з елементом віри у те, що Україна переможе і залатає цю рану "вишиванкою".



Колекція хустинок Indposhiv з воєнними ілюстраціями / Фото з інстаграму

На другій – епізод з підірваним мостом у Ірпені, яким евакуйовувалося мирне населення. На третій – момент прощання людей на залізниці, які можливо, більше ніколи не побачаться.



Колекція хустинок Indposhiv з воєнними ілюстраціями / Фото з інстаграму



Колекція хустинок Indposhiv з воєнними ілюстраціями / Фото з інстаграму

"Ніхто не забуде цей трагічний час війни, яка охопила Україну. Дропом хустинок "March 2022" ми розпочинаємо колекцію "Війна в Україні" і запрошуємо вас долучитися до збору коштів на підтримку волонтерів, які допомагають рятувати людей із гарячих точок. З кожної хустинки 500 гривень ми передаємо волонтерам із Маріуполя", – йдеться на інстаграм-сторінці бренду.

Вартість кожної хустинки – 2000 гривень. Усю колекцію з трьох хустинок можна придбати за 5000 гривень.



Колекція хустинок Indposhiv з воєнними ілюстраціями / Фото з інстаграму