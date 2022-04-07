Коллекция военных платков была создана с принтами украинской художницы Тины Тихоненко.

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"Каждый из персонажей иллюстраций – это Украинский Герой, который вы сможете носить под сердцем", – отметили авторы коллекции.

В коллекцию вошли три платка. На первом платке – разрушенный дом, без стены, но с элементом веры в то, что Украина победит и залатает эту рану "вышиванку".



Коллекция платков Indposhiv с военными иллюстрациями / Фото из инстаграммы

На второй – эпизод с взорванным мостом в Ирпене, которым эвакуировалось мирное население. На третий момент прощания людей на железной дороге, которые возможно, больше никогда не увидятся.



Коллекция платков Indposhiv с военными иллюстрациями / Фото из инстаграммы



Коллекция платков Indposhiv с военными иллюстрациями / Фото из инстаграммы

"Никто не забудет это трагическое время войны, которая охватила Украину. Началом платков "March 2022" мы начинаем коллекцию "Война в Украине" и приглашаем вас присоединиться к сбору средств в поддержку волонтеров, которые помогают спасать людей с горячих точек. Из каждого платка 500 гривен мы передаем волонтерам из Мариуполя", – говорится на инстаграм-странице бренда.

Стоимость каждого платка – 2000 гривен. Всю коллекцию из трех платков можно приобрести за 5000 гривен.