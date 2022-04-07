Нову обкладинку опублікували на офіційній інстаграм-сторінці Elle. У найскладніший час для нашої країни та кожного з нас редакція Elle Ukraine видає спеціальний випуск HOPE ISSUE. Глянець вийде двома мовами – українською та англійською, щоб розповісти про все світові ще більше.

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На обкладинці глянцю місто Харків – красиве місто, в якому жили мирні люди. Втім з перших днів війни агресор завдав нищівних ударів по місту, залишивши від Харкова розбомблені спальні райони, лікарні та школи. У Харкові з початку війни зруйновано майже тисячу будинків, та найголовніше – ворог позбавив життя чималу кількість мирних та ні в чому не винних людей.

На обкладинці глянцю Elle – ілюстрація харків’янки Олександри Анісімової, яка зобразила на одній з вулиць Харкова – душі людей, тіла яких назавжди покинули цей світ, але ще продовжують жити в місті. Вони ходять в магазини, п’ють каву з друзями, читають книги та гуляють містом. Саме таким український Elle побачив автор обкладинки Кирило Гончар.



Нова обкладинка українського Elle / Фото з інстаграму



"Шок і біль сьогодні змішані з неймовірним почуттям патріотизму та єднання, які згуртували українську націю. Ми як ніколи готові на все, аби захистити своє право на мир та самовизначення. Саме тому номер має назву HOPE – НАДІЯ. Кожна сторінка випуску наповнена любов'ю та непереможною вірою в Україну. Кожна історія – це уособлення надії та незламності нашого народу", – йдеться в дописі глянцю.

Читачів у новому номері чекає:

– проникливе інтерв’ю зі Святославом Вакарчуком

– історії українців, які опинилися в найгарячіших воєнних точках країни;

– розповідь про зіркову візажистку Альону Бушинську, яка тепер замість помади та хайлайтера тримає в руках автомат;



– історії про храми та музеї, які опинилися в зоні бойових дій, та наскільки масштабним виявилося руйнування культурних пам‘яток;



– фото проект fashion-фотографів, які розповідають про своє відчуття наших днів



– розповіді про соціальні ініціативи українських зірок, котрі зараз виступають єдиним фронтом та роблять усе можливе заради нашої перемоги.

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