Український ритейлер INTERTOP спільно з "Укрпоштою" випустили колекцію футболок та худі з надписом "Рускій воєнний корабль, іді на**й".

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Вироби представлені в чорному та білому кольорі. На принті – марка "Укрпошти", яку мріє мати кожен українець. Малюнок створив український художник Борис Грох. Він надіслав його на всеукраїнський конкурс найкращого ескізу до поштової марки "Рускій воєнний корабль" від "Укрпошти".

Ескіз художника переміг, а марка вийшла рекордним друком в 1 мільйон екземплярів і викликала справжній ажіотаж серед українців.

Придбати патріотичний виріб можна на сайті та в мережі магазинів INTERTOP та у відділенних "Укрпошти". Футболка шанувальникам гострої фрази обійдеться у 349 гривень, а худі – у 649 гривень. 5 % від суми продажу виробі передадуть на потреби українсько армії.



INTERTOP та "Укрпошта" випустили патріотичний мерч / Фото з Vogue



INTERTOP та "Укрпошта" випустили патріотичний мерч / Фото з Vogue



INTERTOP та "Укрпошта" випустили патріотичний мерч / Фото з Vogue

Черги на "Укрпошті" за маркою

Нещодавно "Укрпошта" запустила продаж нової марки "Рускій воєнний корабль всьо". Другу оновлену марку з тим же ж малюнком присвятили потопленню українськими ракетами крейсера "Москва". Тепер деякі марки можна придбати без крейсера. В різних містах України можна побачити шалені черги до пошти. Чимало українців хочуть придбати славнозвісну марку.

Іншу версію марки "Укрпошта" випустила в День морської піхоти України, а також на 40 день після потоплення російського крейсера "Москва".

Автор фрази "Рускій воєнний корабль"

На початку травня з полону звільнили Романа Грибова – автора популярної фрази. Втім лише нещодавно стало відомо, що авторство славнозвісного вислову належить іншому прикордоннику. Такою інформацією українців ошелешила Державна прикордонна служба. Речник Андрій Демченко розповів, що ім’я буде оголошене згодом. Автора фрази приховували в цілях безпеки прикордонника, який перебував у полоні окупантів з перших днів війни.

Ми ніколи не розкривали його ім'я. Ні ми, ні Збройні Сили України. Не наголошували на цьому, не спростовували попередні інформації. Оскільки для нас пріоритетною була безпека військовослужбовців, які перебувають в полоні. На цей момент можу сказати, що він (автор фрази, – 24 канал) звільнений з полону, йому нічого не загрожує. Через певні безпекові моменти ми зможемо назвати його ім'я трішки пізніше. Така інформаційна операція з прикриття, яку всі розуміють, була здійснена, щоб жоден військовослужбовець, який перебував в полоні, не постраждав,

– розповів Андрій Демченко.