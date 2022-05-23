Українські бренди почали активніше випускати патріотичні дропи. Разом із тим дизайнери передають гроші з прибутку на потреби ЗСУ або благодійні фонди, які допомагають людям, що постраждали від війни.

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Дизайнерка з Бурштина, що на Івано-Франківщині, Маріанна Сенчіна кілька років живе у Мілані, втім серцем та думками вона з Україною, тож створила патріотичний дроп, кошти з продажу якого передасть до фонду MASHA Foundation.

Бренд Marianna Senchina представив білосніжні футболки для чоловіка та дівчини з великими синьо-жовтими кольрами. Ціна виробу – 200 євро. Дизайнерка використала синьо-жовті кольори своїх квітів "як знак майбутньої перемоги над насильством, жорстокістю та терором".

"У ці важкі для нашої країни та всіх нас часи, коли багато сімей були змушені покинути свої домівки або жити в умовах, коли бракує найпотрібнішого, ми запускаємо цю благодійну акцію. Весь прибуток від продажу цього дропу передамо до благодійного фонду MASHA Foundation, який зосереджується на гуманітарній допомозі жінкам, дітям, людям похилого віку та людям з обмеженими можливостями усіх вікових категорій", – заявила дизайнерка.



Благодійні футболки Marianna Senchina / Фото з інстаграму



Благодійні футболки Marianna Senchina / Фото з інстаграму

Як Маріанна Сенчина допомагає Україні

"Я допомагаю Україні, чим можу. Якийсь час ми з командою бренду шили подушки та покривала для нашої армії. На жаль, через невеликі технічні можливості наших машин ми не можемо відшивати бронежилети. Ми виробляємо легкий одяг, з легких тканин. Особисто від себе я пересилаю гроші на благодійність, армію, ходжу на мітинги, допомагаю приїжджим українцям у питаннях поселення, поширюю інформацію в соцмережах. У мене багато російських друзів і знайомих, багато хто з них давно живе в Європі і свідомо ставиться до ситуації в Україні, і підтримує нашу країну", – розповіла дизайнерка в одному зі своїх інтерв’ю.

Які зірки одягають бренд Marianna Senchina

У вбранні від українського бренду часто з’являються вітчизняні зірки шоу-бізнесу. Окрім того, речі від нашого бренду є в гардеробах іноземних знаменитостей. У сукні та костюми від української дизайнерки одягалися Ріанна, Мей Маск, Дуа Ліпа та Коко Роша.