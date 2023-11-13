В платьях известного украинского бренда: Кристина Агилера покорила публику стильными нарядами

Кристина Агилера презентовала промо-видео своих новогодних концертов в Лас-Вегасе. Они пройдут 30 и 31 декабря. В рекламном ролике известная певица продемонстрировала серию потрясающих образов, включая два изысканных платья от бренда Lever Couture украинской дизайнера Леси Верлингьери.

Стилисты подобрали для певицы нестандартные яркие образы. В то же время, они прекрасно подчеркивали фигуру знаменитости.

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Кристина Агилера надела платья от Lever Couture

Певица появилась в видео в двух серебристых нарядах. Первое платье смотрится изысканно благодаря своему нестандартному дизайну.

Интересно, что стилист дополнил ансамбль артистки короной, которая безупречно вписывается в общую эстетику.

Кристина продемонстрировала в ролике еще одно замечательное платье, созданное Lever Couture. Оно из коллекции Nuvola и смотрится стильно благодаря асимметричному силуэту. Дизайнер Леся Верлингьери отметила, что этот наряд является одним из ее самых любимых.

Кто из мировых звезд носил одежду от Lever Couture