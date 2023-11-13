В платьях известного украинского бренда: Кристина Агилера покорила публику стильными нарядами
Источник:Кристина Агилера
Кристина Агилера презентовала промо-видео своих новогодних концертов в Лас-Вегасе. Они пройдут 30 и 31 декабря. В рекламном ролике известная певица продемонстрировала серию потрясающих образов, включая два изысканных платья от бренда Lever Couture украинской дизайнера Леси Верлингьери.
Стилисты подобрали для певицы нестандартные яркие образы. В то же время, они прекрасно подчеркивали фигуру знаменитости.
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Кристина Агилера надела платья от Lever Couture
Певица появилась в видео в двух серебристых нарядах. Первое платье смотрится изысканно благодаря своему нестандартному дизайну.
Интересно, что стилист дополнил ансамбль артистки короной, которая безупречно вписывается в общую эстетику.
Кристина продемонстрировала в ролике еще одно замечательное платье, созданное Lever Couture. Оно из коллекции Nuvola и смотрится стильно благодаря асимметричному силуэту. Дизайнер Леся Верлингьери отметила, что этот наряд является одним из ее самых любимых.
Кто из мировых звезд носил одежду от Lever Couture
- Американская актриса с украинскими корнями Мила Йовович посетила благотворительный вечер amfAR в роскошном платье от бренда Lever Couture. Она выбрала роскошное фактурное платье голубого цвета с открытым декольте и глубоким разрезом на ноге
- Знаменитая певица Леди Гага для съемок в одном из своих клипов выбрала бежевое платье украинского бренда Lever Couture, сшитое эксклюзивно по ее заказу.
- Актриса Уоллис Дэй появилась на церемонии вручения кинопремии BAFTA в роскошном платье, созданном известным дизайнером Лесией Верлингьери. Несмотря на то, что у платья был глубокий разрез в зоне декольте и на ноге, актриса на красной дорожке излучала элегантность и изящество.