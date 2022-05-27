В этом году Каннский кинофестиваль изобилует голубовато-желтыми нарядами. Впрочем, Мила Йовович выделилась еще больше и одела платье от украинской дизайнера на знаменитый благотворительный вечер amfAR, который проходит в рамках кинособытия каждый год.

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На звездное светское событие Мила Йовович взяла с собой дочь – 15-летнюю Эвер Габо. Девочка делает довольно успешные шаги в модельной карьере и в кинематографе. Она уже успела стать послом модного бренда Miu Miu и сняться для нескольких известных глянцев.

46-летняя знаменитость подобрала для себя и дочери очень символические образы. Мила Йовович выбрала роскошное фактурное платье голубого цвета с открытым декольте и глубоким разрезом на ноге украинского бренда Lever Couture. В платьях от этого бренда появлялась Тина Кароль, Леди Гага, Гвен Стефани, Дженнифер Лопес и многие другие звезды.

Для дочери Мила подобрала платье желтого цвета с блестками и черным поясом. Вместе голубое и желтое платье напоминает флаг Украины. Вероятно, цвета платьев выбраны Милой совсем не случайно. Очевидно, что родившаяся в Киеве голливудская звезда поддерживает Украину и показывает это своим нарядом.



Эффектный образ Милы Йовович и Эвер Габо / Фото с Getty Images

Что известно о amfAR

Американский фонд исследования СПИДа или amfAR (American foundation for AIDS Research) – ведущая некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой исследований в области изучения, лечения СПИДа и профилактики ВИЧ, а также снабжением медицинских работников и простых людей актуальной информацией по заболеванию.

Попасть туда непросто, дорого, но очень почетно. Неслыханная цена билета оправдана, ведь вся выручка идет в благотворительный фонд, который ищет вакцину от СПИДа.

Основная задача проведения гала-вечера в Каннах – привлечение внимания общественности к проблеме СПИДа с помощью знаменитостей мирового уровня, а также собрание пожертвования в Фонд исследования заболевания.