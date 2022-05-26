Вчера, 25 мая, в рамках 75-го Каннского кинофестиваля гостям представили премьеру биографического фильма "Пресли" известного музыканта Элвиса Пресли.

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Образ Алины Байковой

На кинособытие украинская модель выбрала волшебный образ. Алина Байкова примерила длинное желтое платье бюстье с перьями от знаменитого ливанского модельера Эли Сааба. Девушка сделала элегантный пучок и дополнила образ украшениями швейцарского ювелирного бренда Chopard.

Основной изюминкой у аутфиты украинки стал макияж. Визажисты подчеркнули взгляд голубыми и желтыми тенями.



Патриотический образ Алины Байковой / Фото с инстаграм-сторис



Патриотический образ Алины Байковой / Фото с инстаграм-сторис

За все дни пребывания на Лазурном берегу Алина Байкова ни разу никуда не вышла без украинской символики. В первый день на красной дорожке модель позировала в розовом платье с флагом Украины в руках. Впоследствии ее белоснежное платье дополняла голубовато-желтая лента.

Также манекенщица, живущая и работающая в Нью-Йорке, решила поддержать украинские бренды. 33-летняя девушка, родом из Кропивницкого, во время недавней прогулки Каннами, надела белоснежный пиджак, который дополнила синими туфлями от дизайнера Алины Качаровской. Также она завершила look сумкой от украинского бренда Lona Prist.

Украинские звезды поддерживают страну в Каннах