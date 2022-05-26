Учора, 25 травня, в рамках 75-го Каннського кінофестивалю гостям представили прем’єру біографічного фільму "Преслі" пр відомого музиканта Елвіса Преслі.

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Образ Аліни Байкової

На кіноподію українська модель завітала в чарівному образі. Аліна Байкова приміряла довгу жовту сукню бюстьє з пір’ям від знаменитого ліванського модельєра Елі Сааба. Дівчина зробила елегантний пучок та доповнила образ прикрасами від швейцарського ювелірного бренду Chopard.

Основною родзинкою в аутфіти українкистав макіяж. Візажисти підкреслили погляд блакитними та жовтими тінями.



Патріотичний образ Аліни Байкової / Фото з інстаграм-сторіс



Патріотичний образ Аліни Байкової / Фото з інстаграм-сторіс

За всі дні перебування на Лазуровому березі Аліна Байкова ще жодного разу нікуди не вийшла без української символіки. У перший день на червоній доріжці модель позувала у рожевій сукні з прапором України в руках. Згодом її білосніжну сукню доповнювала блакитно-жовта стрічка.

Також манекенниця, яка живе та працює у Нью-Йорку, вирішила підтримати українські бренди. 33-річна дівчина, яка родом з Кропивницького, під час нещодавньої прогулянки Каннами, одягнула білосніжний піджак, який доповнила синіми туфлями човниками від дизайнерки Аліни Качаровської. Також вона довершила look сумкою від українського бренду Lona Prist.

Українські зірки підтримують країну в Каннах